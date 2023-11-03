شكرا لمتابعة خبر عن عواصف رعدية تفاجئ شباب أثناء الكشتة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تفاجأ مجموعة من الشباب ، بتقلبات جوية حادة ، أثناء الكشتة .

ووثق مقطع فيديو ، جلوس الشباب واستمتاعهم بالأجواء ، ليتفاجئوا بعواصف رعدية ورياح شديدة ،أدت إلى سقوط الخيمة .

وفي وقت سابق ، توقع المركز الوطني للأرصاد ، بأنه لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق المملكة .