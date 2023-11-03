انت الان تتابع في الجولة الـ 12 من دوري روشن.. الاتفاق ينهي تحضيراته لاستضافة الرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 نوفمبر 2023, 7:39 مساءً

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الجمعة على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد. يأتي ذلك ضمن تحضيرات الاتفاق لاستضافة الرائد ضمن منافسات الجولة الـ 12 لدوري روشن السعودي للمحترفين. وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد اشتمل على محاضرة الفيديو الفنية، ثم تمارين الإحماء على عدة محطات، ثم طبق الفريق الجانب التكتيكي الذي سينتهجه في مواجهة الرائد، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

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