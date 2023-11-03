اخبار السعوديه

تراند اليوم : السلطات الأمريكية تلقي القبض على شاب عربي بتهمة التخطيط للهجوم على اليهود في مدينة هيوستن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

ترجمة حصرية: ألقت الشرطة الأمريكية القبض على أردني، كان يخطط لشن هجوم على الجالية اليهودية في هيوستن. دون ذكر تفاصيل حول هدف وتوقيت الهجوم.

​​​​​

وقال المسؤولون الفيدراليون أن صهيب أبو عياش، 20 عاما، كان يدرس كيفية صنع القنابل ونشر أخبارا عن دعمه لقتل اليهود. حسب "نيويورك بوست".

المنظمات المتطرفة

وأفاد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ: "لقد اطلع على محتوى محدد ومفصل نشرته المنظمات المتطرفة على الإنترنت، بما في ذلك دروس حول كيفية صنع القنابل أو العبوات الناسفة"، لكنه رفض ذكر اسم أبو عياش.

الجالية اليهودية

ويُزعم أن أبو عياش قد أشار بشكل مباشر في أحد منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي إلى حدث في هيوستن للجالية اليهودية، وفقًا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها شبكة CNN.

حيازة سلاح

ووجهت الجهات المختصة، لأبوعياش تهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني، وقد حكمت القاضية الأمريكية كريستينا براين بأنه يجب أن يظل محتجزا في انتظار المحاكمة.

وكتبت في وثائق المحكمة أن أبو عياش تحدث عن الاستشهاد لدعم قضية دينية، وأدلى بتصريحات "أنه يريد الذهاب إلى غزة للقتال"، وفقًا للوثائق التي حصلت عليها شبكة سي بي إس نيوز أيضًا.
السلطات الأمريكية تلقي القبض على شاب عربي بتهمة التخطيط للهجوم على اليهود في مدينة هيوستن
السلطات الأمريكية تلقي القبض على شاب عربي بتهمة التخطيط للهجوم على اليهود في مدينة هيوستن
السلطات الأمريكية تلقي القبض على شاب عربي بتهمة التخطيط للهجوم على اليهود في مدينة هيوستن
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا