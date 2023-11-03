تراند اليوم : السلطات الأمريكية تلقي القبض على شاب عربي بتهمة التخطيط للهجوم على اليهود في مدينة هيوستن

ترجمة حصرية: ألقت الشرطة الأمريكية القبض على أردني، كان يخطط لشن هجوم على الجالية اليهودية في هيوستن. دون ذكر تفاصيل حول هدف وتوقيت الهجوم.

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وقال المسؤولون الفيدراليون أن صهيب أبو عياش، 20 عاما، كان يدرس كيفية صنع القنابل ونشر أخبارا عن دعمه لقتل اليهود. حسب "نيويورك بوست".

المنظمات المتطرفة

وأفاد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ: "لقد اطلع على محتوى محدد ومفصل نشرته المنظمات المتطرفة على الإنترنت، بما في ذلك دروس حول كيفية صنع القنابل أو العبوات الناسفة"، لكنه رفض ذكر اسم أبو عياش.

الجالية اليهودية

ويُزعم أن أبو عياش قد أشار بشكل مباشر في أحد منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي إلى حدث في هيوستن للجالية اليهودية، وفقًا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها شبكة CNN.

حيازة سلاح

ووجهت الجهات المختصة، لأبوعياش تهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني، وقد حكمت القاضية الأمريكية كريستينا براين بأنه يجب أن يظل محتجزا في انتظار المحاكمة.