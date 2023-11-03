السعودية | حضور جماهيري نسائي في منافسات كأس الأولمبية السعودية للهجن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سجلت مدرجات منافسات كأس الأولمبية السعودية للهجن، التي تقام على أرض ميدان تبوك للهجن، حضوراً نسائياً لافتاً منذ انطلاق البطولة الأسبوع الماضي.

وشكّلت ” الكأس ” للمهتمات بسلالات الإبل النادرة وبالموروث الثقافي الشعبي لمنطقة تبوك، فرصة للتعرف على موروث الإبل وماحوته المنافسات من برامج وأنشطة، حيث يقام السباق بمشاركة 4191 مطية يمثلون تسع دول، وبمجموع جوائز يتجاوز الـ 10 ملايين ريال، وذلك ضمن روزنامة الاتحاد السعودي للهجن للموسم الرياضي 2024/2023.

وأشارت المواطنتان نورة العنزي وسهية الرقابي، إلى أن حضورهن للبطولة، جاء لارتباط المرأة بالهجن منذ قديم الزمان وحتى اليوم, الأمر الذي يؤكد مدى الدعم الذي تحظى به المرأة من قبل القيادة، لإتاحة الفرص لهن لحضور ودعم المتنافسين خاصة وأن منهم الأب والأخ والابن، مشيدتين بالتنظيم الكبير الذي تحظى به كأس الأولمبية السعودية.