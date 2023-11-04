تراند اليوم : إسرائيل تعترف بشن غارة على سيارة إسعاف خارج مستشفى الشفاء وسقوط عشرات القتلى

صحيفة الخليج 365 - وكالات : أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع خارج مستشفى الشفاء في مدينة غزة، والذي يقول شهود عيان إنه أسفر عن مقتل وجرح العشرات.

وظهر مقاطع الفيديو من مكان الحادث عدة جرحى ملطخين بالدماء متناثرين على الأرض بالقرب من سيارة إسعاف.

وقُتل 15 شخصًا وأصيب 50 آخرون، حسبما تقول السلطات الصحية التي تديرها حماس.

وقالت إسرائيل في بيان إنها استهدفت سيارة الإسعاف لأنها كانت تستخدم من قبل حماس.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "قصفت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي سيارة إسعاف حددتها القوات على أنها تستخدم من قبل خلية إرهابية تابعة لحماس بالقرب من موقعها في منطقة القتال".