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تراند اليوم : الخضيري يكشف فوائد تناول "الجلي" وسر إضافته لوجبات المرضى في المستشفيات

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صحيفة الخليج 365: كشف المتخصص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، فوائد الجلي (الهُلام).

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": "يعتبر الجلي( الهُلام) من الألياف الذائبة التي تحارب الإمساك وتغلف المعدة والأمعاء بطبقة هلامية تمنع خشونة بعض الأغذية أو تقلل من الالتهابات لوجود مادة الجلايسين ".

وتابع: " كما يعتبر مادة فقيرة غذائياً لذلك أنصح به الجميع لأنه ألياف تمنع الإمساك وبالذات للأطفال والكبار ولا يزيد الوزن ويشعرك بالشبع وهو جيد للجميع صغار وكبار ".

واختتم قائلا : "أيضاً جيد لمن يعمل حمية، وهذا أحد أسباب إضافته لوجبات المرضى بالمستشفيات".
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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