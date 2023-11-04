تراند اليوم : الخضيري يكشف فوائد تناول "الجلي" وسر إضافته لوجبات المرضى في المستشفيات

صحيفة الخليج 365: كشف المتخصص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، فوائد الجلي (الهُلام).

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": "يعتبر الجلي( الهُلام) من الألياف الذائبة التي تحارب الإمساك وتغلف المعدة والأمعاء بطبقة هلامية تمنع خشونة بعض الأغذية أو تقلل من الالتهابات لوجود مادة الجلايسين ".

وتابع: " كما يعتبر مادة فقيرة غذائياً لذلك أنصح به الجميع لأنه ألياف تمنع الإمساك وبالذات للأطفال والكبار ولا يزيد الوزن ويشعرك بالشبع وهو جيد للجميع صغار وكبار ".

واختتم قائلا : "أيضاً جيد لمن يعمل حمية، وهذا أحد أسباب إضافته لوجبات المرضى بالمستشفيات".