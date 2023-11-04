شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشروبات تخلصك من الحموضة نهائيًا .. اكتشفها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تعد الحموضة من المشكلات الصحية الشائعة بشكل واسع بين جميع الأعمار.

نعرض لكم أهم 4 مشروبات تساعد في علاج الحموضة وفقا لما جاء في موقع فارمسي.



أوراق النعناع



لا تساعد أوراق النعناع في عملية الهضم فحسب، بل لها أيضًا تأثير تبريد على نظامك بأكمله.

للحصول على راحة مؤقتة بالإضافة إلى دعم طويل الأمد ضد الارتجاع الحمضي، تعد أوراق النعناع حلاً بسيطًا ولكنه أنيق.

اللبن



يعمل حمض اللاكتيك الموجود في اللبن على تطبيع الحموضة في المعدة ويعطي تأثيرًا مهدئًا.

كوب من اللبن بالفلفل الأسود والكزبرة يساعد على تخفيف أعراض الحموضة على الفور.

الزنجبيل



مضغ الزنجبيل الخام أو شرب شاي الزنجبيل يساعد على منع الحموضة وأعراضها كما أنه يساعد على الهضم.



الموز



استهلاك الموز يهدئ الحموضة ويخفف من حرقة المعدة.

خليط من الحليب والموز يساعد على قمع الإفراز الحمضي الزائد.