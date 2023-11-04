شكرا لمتابعة خبر عن السيول تغرق الشوارع والسيارات في مكة المكرمة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اجتاحت السيول الشوارع وأغرقت السيارات ، مساء اليوم ، في مكة المكرمة بعد هطول الأمطار الغزيرة.

ووثق مقطع فيديو متداول ، جريان السيول في الشوارع ، واحاطتها بالسيارات الموجودة بالطريق .

وكان المركز الوطني للأرصاد ، أوضح أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار ، وذلك على كل من مكة والمدينة المنورة والرياض والقصيم والحدود الشمالية.