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السيول تغرق الشوارع والسيارات في مكة المكرمة..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - اجتاحت السيول الشوارع وأغرقت السيارات ، مساء اليوم ، في مكة المكرمة بعد هطول الأمطار الغزيرة.

ووثق مقطع فيديو متداول ، جريان السيول في الشوارع ، واحاطتها بالسيارات الموجودة بالطريق .

وكان المركز الوطني للأرصاد ، أوضح أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار ، وذلك على كل من مكة والمدينة المنورة والرياض والقصيم والحدود الشمالية.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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