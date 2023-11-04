تراند اليوم : "أفا ما هقيتها منك طلعت محلل سياسي".. شاهد: إعلامي كويتي يسخر من "حسن نصرالله" بشأن موقفه من أحداث غزة

صحيفة الخليج 365 : سخر الإعلامي الكويتي علي الفضالة، من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، بسبب تصريحاته التي أدلى بها اليوم، في أول كلمة له منذ 7 أكتوبر.

خالف التوقعات

وقال الفضالة خلال فيديو نشره عبر حسابه على موقع إكس : "ما كنت أتوقع منك تقول هذا الخطاب، اليوم قاعد تبرر، وتقول ( أنا مالي شغل، ترا هم بلشوا ونحن ثاني يوم بلشنا).

رد وتهديد ووعيد

وتابع: أنت رجل مقاومة مفترض يكون لك رد، وتهديد ووعيد، قاسم سليماني لما طقوه، أنت هددت إسرائيل، اللي يقرب يمي راح أفجر كذا وأفجر هالمدينة والمدينة، وتشوفون الليل نهار، أنت ما قلت الحين كل ها الكلام".

ليس رد زعيم مقاومة

وأردف: "في عام 2009 قلت كل الخيارات قائمة ومفتوحة في ظل أحداث غزة، والآن نفس الحكي، هل هددتهم هل هذه وقفتك مع حماس اللي يرفعون صورك أنت وقاسم سليماني، هذا مو رد زعيم مقاومة يتكلم عن الأحداث، هذا محلل سياسي".

أفا يا قائد

وأضاف: "أنت تطق الأبراج لأنهم راصدين تحركاتك، بس أنت تبي تظهر نفسك أنك تؤدي دور، لما شفت 4 حملات طائرات خفت، أفا يا قائد، أفا، طلعت محلل سياسي".