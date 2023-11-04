تراند اليوم : قصة " سناب الخادمة " الذي فضح خيانة رجل لزوجته أثناء وجودها في منزل أسرتها !

صحيفة الخليج 365: طرح رجل قضية الخلاف بينه وبين زوجته بعد ذهابه إلى كافيه مع عاملته المنزلية، مشيرا إلى أن زوجته اكتشفت بالصدفة واتهمته بالخيانة وترفض العودة إلى المنزل.

وقال الرجل خلال رسالة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن زوجته اكتشفت قيامه باصطحاب العاملة إلى إحدى الكافيهات بالصدفة عبر سناب شات الأخيرة.

وأوضح أن العاملة تعمل لديهما منذ 6 أشهر، وعرض عليها تذهب معه إلى كافيه حتى تبتعد عن ضغوطات العمل في المنزل، وتندمج مع الأسرة ولا تشعر أنها مجرد خادمة.

وأشار إلى أنه في أحد الأيام قام بتوصيل زوجته إلى منزل أهلها، ثم اصطحب العاملة وذهبا إلى كافيه، لافتا إلى أن زوجته علمت بخروجهما، من خلال سناب شات العاملة، واتهمته بخيانتها وترفض العودة إلى المنازل. وتساءل، كيف يقنع زوجته بالعودة إلى المنزل.