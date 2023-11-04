تراند اليوم : تعليقاً على خطاب حسن نصر الله.. بالفيديو.. محلل سياسي مصري: تهديده لإسرائيل بيع كلام ويشبه تهديد إيران

صحيفة الخليج 365: علق سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية والسياسية، على خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، بشأن الحرب في غزة، وتهديده لإسرائيل.

قواعد الاشتباك

وقال غطاس خلال لقاء في برنامج "الحكاية"؛ " نصرالله حاول أن يبرئ نفسه ويبرئ إيران"، مشيرا: حزب الله وفقا لقواعد الاشتباك التي أشرنا إليها هو لم يقصف ولا أي هدف إسرائيلي خلف الخط الحدودي المحاذي لجنوب لبنان.

سيادة دولة

وأكمل: حزب الله ترك لقوات من حماس القصف الوحيد الذي ضرب بعض المستوطنات في شمال إسرائيل وقال إنها مجموعات من حماس وهذا يمس سيادة اللبنانيين ويجعلهم أكثر تضرراً من انتهاك سيادة دولة وهو يجبن أن يقول إنه هو الذي ضرب.

تهديد نصرالله

وزاد: نصرالله يقول إن مجموعات من حماس والجهاد الإسلامي هي التي تقاتل حتى في جنوب لبنان، مبينا: تهديد نصرالله يشبه المقولة الشهيرة "نحن سنرد في الوقت المناسب والمكان المناسب"، "بياع كلام".

خطاب سامج

وتابع: حسن نصرالله كلغة خطابية "سمجة"، وحزب الله بيدافع عن عصاباته وحماس فقط.