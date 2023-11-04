تراند اليوم : عبد الرحمن بن مساعد يعلق على تصريحات حسن نصرالله :توقعت ينهي خطابه مراسلكم من الضاحية!

صحيفة الخليج 365: علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على تصريحات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله التي أدلى بها في أول كلمة له منذ 7 أكتوبر.

محور الممانعة كذبة

وأعاد الأمير نشر مقطع فيديو تحدث خلاله قبل سنوات عن دعم المملكة للقضية الفلسطينية واقتصار حزب الله وفيلق القدس على التصريحات الرنانة.

وقال الأمير عبر حسابه على منصة إكس، :"كان حديثي هذا قبل سنوات ، ولست أعيد نشره من منطلق ( ألم أقل لكم ) ؟... أعيده لأقول أن أي أحد يمتلك بعض رجاحة من عقل آن له أن يتيقن أن محور الممانعة كذبة كبيرة فلا وحدة الساحات وحدة ساحات ولا فيلق القدس له علاقة بالقدس ولا المئة ألف صاروخ والسلاح المهول الذي لدى حزب الله له علاقة بنصرة القضية الفلسطينية".

خطاب نصرالله

وتابع:" يتأكد هذا بمقارنة بسيطة بين حدة خطاب نصر الله تجاه الأحداث في سوريا ومشاركته الشرسة فيها وبين مناوشاته وفق قواعد الاشتباك خلال الشهر الماضي ونعومة خطابه الذي يكاد يكون تغطية تفصيلية لمراسل عن ما جرى في غزة في الشهر الماضي منذ انطلاق عملية حماس منذ شهر وما تلاها من مجازر وجرائم وإبادة جماعية إسرائيلية لغزة وأهلها - وفق سياق خطاب حسن نصر الله توقعت أن ينهي خطابه بجملة: مراسلكم من الضاحية حسن نصر الله !".

قضية فلسطين

وأكمل :" ما يسمى بمحور الممانعة تاجر لسنوات بقضية فلسطين وماهو إلا وكيل لتنفيذ أجندة إيران في المنطقة .. خطاب حسن نصرالله الذي قال فيه أن عملية طوفان الأقصى كانت عملية فلسطينية بحتة وأن محور الممانعة فوجئ بها وكل ما جاء في الخطاب أسقط جميع الأقنعة ويفترض أن تسقط معه كل الأوهام المبنية على الشعارات المدوية والخطابات الرنانة".

العنتريات

وقال:" لم يصدق نصر الله في خطابه إلا حين قال بوجوب بذل كل الجهود لإيقاف الحرب في غزة .. أما العنتريات ووحدة الساحات والمئة ألف صاروخ التي تستطيع أن تدمر إسرائيل عن بكرة أبيها لصالح قضية فلسطين والقدس فهذا كلام ثبت زيفه وهو لا يسمن ولا يغني من جوع ..ولا يواسي أو يعزي مفجوع .. في فلسطين".

واختتم قائلا:" سبحان القائل جل شأنه «يا أيها الذين آمنوا لمَ تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون».