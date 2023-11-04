شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا والأمم المتحدة تشددان على زيادة المعونة الإنسانية للمدنيين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، في واشنطن، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وشدد الجانبان خلال على الحاجة الملحة إلى زيادة المعونة الإنسانية المقدمة للمدنيين في غزة، مؤكدين على وجوب احترام القانون الإنساني الدولي.

استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي

كانت وكالة الأنباء الفلسطينية قالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت مساء الجمعة، مجزرة جديدة خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بعد قصفها مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تؤوي آلاف النازحين، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وقصف طيران الاحتلال مدرسة أسامة بن زيد التابعة للأونروا، التي تؤوي آلاف النازحين في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة.

تأتي هذه الجريمة بعد بضع ساعات من المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بقصف المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وقافلة مركبات إسعاف تقل جرحى العدوان إلى معبر رفح.

الشهداء يقتربون من الـ 10 آلاف

وجاء هذا بالتزامن مع قصف محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى جنوب غرب غزة، ومحيط مستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 9227، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء، وفقا لوزارة الصحة.

وفي وقت سابق، أكد مدير "الأونروا" في غزة توماس وايت، أن علم الأمم المتحدة لم يعد كافيًا لحماية الفلسطينيين الذين لجأوا إلى مدارس أممية في القطاع المحاصر والبالغ عددهم 600 ألف تقريبًا.