شكرا لقرائتكم نادي الصقور يتوّج الفائزين في أول أشواط سباق الملواح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلق نادي الصقور السعودي اليوم فعالية “سباق الملواح”، في مقره بمَلهم شمال مدينة الرياض، الذي يقام يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، في الفترة من 3 إلى 18 نوفمبر الجاري، بجوائز إجمالية تبلغ 378 ألف ريال.

حر فرخ

وانطلق السباق بشوط لفئة (حر فرخ)، وتوّج النادي الفائزين بهذا الشوط؛ إذ حقق الصقار أرميزان الدوسري المركز الأول، وجاء عبدالعزيز الرميح في المركز الثاني، وفهد المري في المركز الثالث، وحل ناجي المري رابعًا، وعبدالعزيز الموسى خامسًا.

قد يهمّك أيضاً

ويتواصل سباق الملواح غدًا السبت، من خلال إقامة شوط (شاهين فرخ)، ويجري سباق الملواح في ميدان دعو مسافة 200 متر، ويحصل الفائزون بالمراكز الخمسة الأولى على جوائز مالية يبلغ مجموعها 63 ألف ريال لكل شوط، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 25 ألف ريال، والثاني على 15 ألف ريال، والثالث على 10 آلاف ريال، وثمانية آلاف ريال لصاحب المركز الرابع، وخمسة آلاف ريال للفائز بالمركز الخامس من كل شوط.

سباق الملواح

مما يذكر أن نادي الصقور السعودي ينظم سباق الملواح لتجديد إرث الصقور ورفع الوعي به وتأصيله، من خلال الأنشطة المتعلقة بهوايته، وتمكين الصقارين من ممارسة هوايتهم، لاسيما الشباب، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم في هذه الهواية، ويأتي السباق تمهيدًا لانطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته السادسة في الفترة من 28 نوفمبر- 14 ديسمبر المقبل، كأكبر تجمع للصقور في العالم، وبمشاركة صقارين سعوديين ودوليين يتنافسون للظفر بجوائز مالية ولقب كؤوس الملك عبدالعزيز.