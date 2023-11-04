شكرا لقرائتكم التأمين على العمالة المنزلية متوقف حاليًّا بسبب إجراءات تحسينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد برنامج مساند أن التأمين على العمالة المنزلية متوقف حاليًّا؛ بسبب تنفيذ إجراءات تحسينية على الخدمة.

جاء ذلك ردًّا من البرنامج على العديد من الاستفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، اليوم الجمعة، حيث قال مساند: نعتذر على عدم تمكنكم من إصدار التأمين بالوقت الحالي؛ وذلك بسبب إجراءات تحسينية على الخدمة. ولمزيد من المعلومات نسعد بتواصلك معنا على الرقم التالي: 920002866.

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الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

التأمين على العمالة المنزلية

جدير بالذكر أن التأمين على العمالة المنزلية قبل إيقافه كان يتم من خلال ما يلي:

1- اختيار السيرة الذاتية للعامل.

2- سيتم تحويل صاحب العمل إلى منصة التأمين السعودي وذلك لاختيار شركة التأمين المناسبة.

3- العودة لمنصة مساند وإكمال عملية التعاقد والدفع.

4- يقوم مكتب الاستقدام بسداد مبلغ التأمين لشركة التأمين خلال 15 يومًا كحد أقصى من سداد صاحب العمل لمبلغ الاستقدام.

5- تقوم شركة التأمين بإصدار وثيقة التأمين.

6- يتم تفعيل الوثيقة التأمينية بشكل آلي فور وصول العاملة المنزلية للمملكة العربية السعودية.