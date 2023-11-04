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شكرا لقرائتكم آلية وموعد تركيب عداد الكهرباء وتشغيله بعد سداد قيمته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - تفاعلت شركة الكهرباء مع العديد من الاستفسارات بشأن آلية وموعد تركيب عداد الكهرباء وتشغيله بعد التقديم عليه وسداد قيمته.
وقالت الشركة عبر منصة إكس: إنه يتم تركيب العداد وإطلاق التيار خلال 20 يوم عمل من تاريخ السداد، وفي حال كان الطلب (برق) يتم تركيب العداد وإطلاق التيار خلال 7 أيام عمل من تاريخ السداد، موضحةً أن الموضوع سهل وبسيط، ويمكن تتبع طلبات إيصال الخدمة الكهربائية من الموقع أو التطبيق- من الصفحة الرئيسية- طلباتي- طلبات إيصال الخدمة الكهربائية- متابعة الطلبات.
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كما أوضحت شركة الكهرباء اشتراطات نقل العداد، وذلك ردًّا منها على استفسارات في هذا الشأن.
اشتراطات نقل عداد الكهرباء:
ولفتت شركة الكهرباء إلى أن اشتراطات نقل العداد هي ما يلي:
– يمكن النقل فنيًّا.
– تحمل التكاليف الفعلية إن وجدت.
– نقل العداد من مكان إلى مكان داخل حدود المنشأة.
– تجهيز الكابلات في الموقع الجديد.
رابط التقدم بطلب:
ولفتت إلى أنه يمكن التقدم بطلب نقل عداد، عبر موقع الشركة على الرابط التالي: هنا.