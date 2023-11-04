شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالف نقل ما يزيد على 20 م3 من الحطب المحلي بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقله أكثر من 20 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت القوات أنه طُبقت الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

نظام البيئة في السعودية

كما سُلمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

مخالفات نقل الحطب المحلي

وقبل يومين أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي أيضا ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، نقل أكثر من 15 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت القوات تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.