شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تدل على مشكلة في المرارة وطرق علاجها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يجهل الكثير من الأشخاص عدة أعراض تشير إلى وجود مشكلة في المرارة، إليك بعض الأعراض الشائعة وطرق علاجها وفقا لما نشره موقع هيلثي:



أعراض تدل على مشكلة فى المرارة وطرق علاجها

ألم في الجانب العلوي الأيمن من البطن: يمكن أن يكون الألم حادًا أو مستمرًا ويمتد إلى الظهر أو الكتف. قد يزداد الألم بعد تناول وجبة دسمة. عند وجود هذه الأعراض، يُنصح بزيارة الطبيب لتقييم الحالة وتشخيصها بشكل صحيح. قد يتضمن العلاج الأدوية لتسكين الألم وتقليل الالتهاب.

اضطرابات الجهاز الهضمي: قد يصاحب مشاكل المرارة اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء والانتفاخ والإسهال. قد يتطلب العلاج تغييرات في نمط الحياة والتغذية، مثل تجنب الأطعمة الدسمة والتوابل الحارة والأطعمة التي تسبب الغازات. قد يصف الطبيب أيضًا الأدوية المناسبة للتحكم في هذه الأعراض.

اصفرار الجلد والعينين: قد يكون هذا عرضًا لوجود حصوات في المرارة أو التهاب المرارة، يمكن أن يصاحب ذلك أيضًا حكة الجلد، قد يتطلب العلاج تدابير فورية مثل إزالة الحصوات عن طريق الجراحة أو العلاج بالأدوية للتحكم في الالتهاب.

تغيرات في البراز: يمكن أن يحدث تغير في لون البراز، حيث يصبح داكنًا أو يحتوي على بقع صفراء، قد يشير هذا إلى احتباس المرارة أو وجود تجمع للصفراء في الجسم، يتطلب العلاج تقييمًا طبيًا لتحديد السبب واتخاذ الإجراءات اللازمة.

يجب عليك مراجعة الطبيب إذا كنت تعاني من أعراض مشابهة لأي من الأعراض المذكورة أعلاه أو إذا كنت قلقًا بشأن صحة المرارة، يمكن للطبيب تشخيص المشكلة بشكل صحيح من خلال الفحوصات والتحاليل المناسبة، ومن ثم وصف العلاج المناسب بناءً على التشخيص.