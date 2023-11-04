شكرا لقرائتكم خبر عن "مفاجأة مذهلة من مستشارة سعودية: تحذير هام لنساء العرب بعد سن الـ 40!" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تكشف مستشارة سعودية في التطوير الأسري عن التغيرات التي يمر بها الرجل المتزوج بعد بلوغه سن الأربعين. وتشير إلى أنه في هذه المرحلة من الحياة، يصبح الرجل أكثر تجاوبًا واستقرارًا في علاقته الزوجية. كما يكتسب الرجل خبرة أكبر في التعامل مع الزوجة وفهم احتياجاتها.

أهمية الاعتراف بالأخطاء

تشدد المستشارة على أهمية أن تعترف الزوجة بأخطائها أمام زوجها، وأن يكون هناك تسامح ومرونة في العلاقة الزوجية. فالاعتراف بالأخطاء يعزز الثقة والاحترام بين الزوجين، ويساعد في بناء علاقة أكثر صحة وسعادة.

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وضع الحدود والقوانين الشخصية

تشدد المستشارة على أهمية وضع الزوجة لنفسها خطوطًا حمراء لا يجب تجاوزها، وتحديد قوانين وحدود الحلال والحرام التي يجب أن تلتزم بها. فوضع الحدود يساهم في تحقيق التوازن والاحترام في العلاقة الزوجية، ويساعد في تجنب الخلافات والمشاكل في المستقبل.