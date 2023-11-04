"الوطني للأرصاد" ينبّه جازان .. أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة

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محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان مصحوبة برياح شديدة، وصواعق رعدية، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات: أبو عريش وأحد المسارحة، وصبيا، والطوال، وضمد، وصامطة، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.

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