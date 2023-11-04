انت الان تتابع انطلاق فعالية توعوية لمرضى انحلال الجلد الفقاعي بجدة.. الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 نوفمبر 2023, 8:19 صباحاً

تنطلق، يوم الأربعاء المقبل، في جدة، ولأول مرة في المملكة؛ فعاليةٌ توعوية ترفيهية ثقافية لمرضى انحلال الجلد الفقاعي "EB"، برعاية الجمعية السعودية للطب المخبري. وتعدّ هذه الفعالية هي الأولى من نوعها في المملكة، وتتضمّن أركانًا تفاعلية تثقيفية تشارك فيها تخصصات متنوعة تشمل: قسم التغذية، وقسم النفسية، وقسم الجينات الوراثية، وقسم الأسنان، بحضور ومشاركة عدد من الشخصيات الملهمة والناجحة، ونخبة من منسوبي وطلاب جامعة الملك عبد العزيز وجامعة جدة. وتهدف هذه الفعالية لتثقيف المرضى والأسر بهذا المرض، وبثّ المرح في قلوب الأطفال وعوائلهم، من خلال بعض الفعاليات الترفيهية والثقافية.

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