انت الان تتابع "أصدقاء المرضى" بعنيزة تُبرم عدةَ اتفاقيات للارتقاء بخدماتها العلاجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أبرمت جمعيةُ أصدقاء المرضى بعنيزة، على هامش مشاركتها في ملتقى الصحة العالمي؛ اتفاقيةً مع جمعية رعاية مرضى القلب، ومثّلها عبدالله بن محمد النقيدان، واتفاقيتين مع القطاع الخاص، فيما مثّل الجمعيةَ المديرُ التنفيذي باسل بن محمد أبا الخيل.

وأوضح "أبا الخيل": "أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن جهود الجمعية في تحسين وتعزيز جودة حياة المريض والمجتمع؛ حيث تهدف لتسهيل الخدمات المقدمة للمرضى والمجتمع من خلال الشراكة المتبادلة مع الجهات وتبادل الخبرات، والمشاركة الفعلية بخدمة المجتمع، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لمستفيدي الجمعية من تمكين المستفيدين من المجتمع من مشاريع وخدمات الجمعية وزيادة الوصول لهم".

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