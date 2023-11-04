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تراند اليوم : لاتتجاهلها.. الكشف عن علامات تظهر في القدمين تشير إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم

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صحيفة الخليج 365: كشفت دراسة طبية، عن علامات تظهر في القدمين تشير إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم.

وتضمنت العلامات التي تدل على ارتفاع الكوليسترول:

1-برودة القدمين.

2-ثقل في القدمين.

3-تغير في لون جلد الساقين.

4-تشنجات في الساقين والقدمين أثناء النوم.

5-زيادة الألم أثناء المشي، وفقاً لموقع Times of India.

وأوضحت الدراسة أن ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية بالجسم يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى قلة الحركة والسمنة واتباع نظام غذائي غير صحي، يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار ومعدلات الدهون الثلاثية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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