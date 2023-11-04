السعودية | وزير الحج والعمرة يختتم زيارته الرسمية إلى مملكة البحرين بعد مناقشة تيسير وصول المعتمرين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رحّب معالي وزير الحج العمرة، الدكتور توفيق الربيعة، بالقادمين من مملكة البحرين الراغبين بزيارة الحرمين الشريفين، وبقية الخليج 365 التاريخية والثقافية والوجهات الإثرائية في مختلف مدن المملكة، مشيرًا أن المبادرات النوعية التي تقدمها المملكة أسهمت في تيسير إجراءات العمرة والزيارة للأشقاء في مملكة البحرين.

واختتم معاليه، زيارته التي استمرت لمدة يومين في مملكة البحرين، حيث استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة معالي وزير الحج والعمرة والوفد المرافق له، حيث أعرب معاليه عن شكره لسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين على ما يوليه سموه من حرص واهتمام بتعزيز مستويات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وبالأخص فيما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن.

واطلع معاليه سمو ولي العهد بمملكة البحرين على أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن -أحد برامج رؤية السعودية 2030- لتعزيز وإثراء تجربة المعتمرين والحجاج الإيمانية، مستعرضا أبرز الأعمال والمشاريع والتسهيلات التي تتم في هذا الجانب، منوهاً سموه بما تبذله المملكة من جهود ومساعي في تيسير أداء المناسك، وحرصها على تطوير وتسهيل الإجراءات على المعتمرين والحجاج في بيت الله الحرام.

والتقى معاليه خلال الزيارة كلا من: معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، حيث أعرب معاليه خلال اللقائين عن رسوخ العلاقة الأخوية والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ومواصلة التنسيق الثنائي بين الجانبين فيما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن، كما التقى معاليه خلال الزيارة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين نواف بن محمد المعاودة، إضافة إلى عدد من المسؤولين والجهات ذات العلاقة بقطاع الحج والعمرة، وتم عقد جلسة مباحثات بين وزارة الحج والعمرة ومنظومة خدمة ضيوف الرحمن في المملكة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالبحرين؛ بهدف بحث أوجه التعاون والتكامل، واستعراض المبادرات والتسهيلات المقدمة التي تحقق رضا ضيوف الرحمن.

كما التقى وزير الحج والعمرة في لقاء خاص عدداً من رؤساء شركات الحج والعمرة بمملكة البحرين، مؤكداً التوسع في الخدمات والمبادرات النوعية المقدمة لضيوف الرحمن، وقال معاليه: “إن التطور الذي تشهده المملكة في هذا المجال كان بفضل الله ثم توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- ورؤية المملكة الطموحة، التي انعكست إيجابًا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن”، حيث أعلن معاليه في هذا الصدد تدشين رحلات منخفضة التكلفة على طيران ناس بين البحرين وجدة، ويتم العمل على إطلاق رحلات جديدة بين البحرين والمدينة المنورة، سيتم الاعلان عنها قريبًا، كما نوّه بأنه يمكن للمقيمين في مملكة البحرين الحصول على التأشيرات الإلكترونية E-Visa ، أو عن طريق منصة نسك، وتكون التأشيرة متعددة الدخول لمدة عام واحد، بمجموع أيام يصل إلى 90 يوما، وهذا سيمكّن ضيوف المملكة من أدائهم لنسكهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلا عن زيارة العديد من مدن المملكة الأخرى؛ للإطلاع على ما تزخر به من مواقع تاريخية وثقافية وإثرائية مختلفة.

وفي آخر فعاليات الزيارة، افتتح معالي وزير الحج والعمرة ملتقى منصة (نسك) الذي يقام للمرة الأولى بمملكة البحرين الشقيقة، وذلك بحضور كل من: وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، ووزير الصناعة والتجارة البحريني عبدالله بن عادل فخرو، حيث قاموا بجولة في المعرض للإطلاع على أجنحة مقدمي الخدمات في السعودية من فنادق وخدمات المواصلات وتنظيم الرحلات وغيرها، وذلك بهدف تعريف الشركاء في البحرين بالخدمات التي تقدمها المنصة لخدمة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وشهد اللقاء مشاركة فاعلة من أكثر من 250 شريك من القطاع الخاص في البلدين، لتعزيز الشراكة ومدّ جسور التعاون لتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والزوار من البحرين، وذلك في سياق الجولات التعريفية التي تقيمها منصة نسك في الأسواق الإقليمية والعالمية للتعريف بالخدمات المميزة والتسهيلات غير المسبوقة لخدمة ضيوف الرحمن، والتواصل مع المسؤولين لبحث سبل التعاون المشترك وتذليل العقبات والتغلب على التحديات، والالتقاء بكبرى شركات السفر والعمرة، بهدف بحث الفرص وإبرام الاتفاقيات وتمكين القطاع الخاص.