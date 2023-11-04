السعودية | 7 نوفمبر.. موعد البحث عن كنز “موسم الرياض2023”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن موسم الرياض 2023، إطلاق مسابقته “كنز موسم الرياض”، في السابع من نوفمبر الجاري، بجائزة كبرى تصل إلى مليون دولار، إضافة إلى جوائز أسبوعية يصل مجموعها إلى 600 ألف دولار، بما يعادل مجموعه 6 ملايين ريال سعودي، وستتاح المشاركة في البحث عن الكنز لجميع المتسابقين من مختلف أنحاء العالم.

وتضم المسابقة التي تشكل واحدة من أبرز فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة عددًا من المراحل التي تتمثل في البحث عن الأدلة، وحل الألغاز، واختبار المعلومات، وستكون 8 مراحل منها على تطبيق متاح لجميع المتسابقين من خلال الهواتف الذكية.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار “Big Time”، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة العديد من الحفلات الموسيقية والمعارض والفعاليات الترفيهية الفريدة.