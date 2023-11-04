السعودية | مساعد المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز في مقر المركز بالرياض أمس، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا غامبا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأمور المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية فيما يخص فئة الأطفال المتضررين في الصراعات المسلحة.

وأشادت فرجينيا غامبا بالجهود الإغاثية والإنسانية للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم أشكال الدعم الإغاثية للمحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم، منوهة بالعلاقة الاستراتيجية بين المركز ومنظمات الأمم المتحدة.