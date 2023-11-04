السعودية | أمطارٌ رعديّة مُتوقعة على العاصمة اليوم ترافقها الصواعق والرياح النشطة مع مرور السحب الرُكامية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أمطار الرياض

الخليج 365 - متابعات

يُشير أحدث الخرائط الجوية إلى أن أجزاءً مُتفرقة من وسط المملكة السعودية وشرقها على موعدٍ مع تجدُّد للأحوال الجوية غير المُستقرة، اليوم السبت، التي يبدو أن هذه المرة ستشمل مدينة الرياض ويرافقها هطولٌ للأمطار المُترافقة بالبرق والصواعق والرعد، وأيضاً نشاط في سرعة الرياح بشكلٍ كبير،ٍ لكنه مؤقتٌ أثناء مرور السحب الرُكامية.

ويُتوقع بحول الله أن تتأثر منطقة الرياض تدريجياً مع مرور نهار السبت، باضطرابات جوية ناتجة عن تأثر المملكة بامتداد لمُرتفع جوي في طبقات الجو العالية بالتزامن مع تدفق للرطوبة ذات الخصائص شبه الاستوائية نحو المنطقة.