انت الان تتابع الممارسة السليمة للطب البديل والتكميلي.. 6 نصائح تقدّمها "جامعة نجران" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 نوفمبر 2023, 10:01 صباحاً

قدمت جامعة نجران مجموعة من النصائح حول ممارسة الطب البديل والتكميلي. وأوضح الدكتور عميش القحطاني؛ أستاذ علم العقاقير المساعد بالجامعة، أنه عند ممارسة الطب البديل والتكميلي يجب اللجوء إلى المراكز الطبية المعتمدة المختصّة بهذا النوع، وممارسته من قِبل مقدمي الرعاية الصحية المرخص لهم. وأضاف القحطاني؛ في إنفوجراف نشرته الجامعة اليوم، أنه على مقدم الخدمة أن يكون على دراية بأساليب التشخيص والعلاج وفسيولوجيا الجسم، وتوعية المريض بكيفية استخدام الأعشاب وتفاعلاتها، بعد الاطلاع على التاريخ الطبي للمريض. ولفت إلى أن تسجيل وترخيص الأدوية العشبية ضروري قبل استخدامها، محذراً من الاعتماد على تجارب الآخرين بسبب اختلاف آثار الأعشاب من شخصٍ لآخر.

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