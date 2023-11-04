تراند اليوم : شاهد.. فضيحة علنية لوزيرة الخارجية الألمانية بعد هجوم نظيرها الكرواتي عليها بالقبلات خلال بث مباشر

صحيفة الخليج 365 : أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية أن وزير الخارجية الكرواتي غوردان غرليتش رادمان، تسبب بفضيحة بعد المحاولات الفاشلة لتقبيل نظيرته الألمانية أنالينا باربوك، خلال قمة أوروبية في برلين.

وانتشرت مشاهد للوزير الكرواتي وهو يحاول تقبيلها، في الوقت الذي تبدو فيه بيربوك تحاول الابتعاد عنه.

وكتبت الصحيفة أنه بينما يتحدث الجميع عن شيء آخر كان هناك "هجوم على وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بالقبلات".

وقالت الصحيفة إن وزير الخارجية الكرواتي تأخر عن التقاط الصورة وظهر في اللحظة التي كان فيها الوزراء الآخرون قد ألقوا التحية على بعضهم البعض.

وأضافت نقلا عن المقربين من بوربوك أنها "كانت محاولة مرتبكة لتحية بعضنا البعض بسرعة". وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الكرواتي اعتذر عن ذلك.