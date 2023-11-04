شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على الشرقية.. "الأرصاد" يكشف حالة الطقس اليوم على مناطق السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأشار إلى أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة، وزخات من البرد على أجزاء من عدة مناطق.

حالة الطقس على مناطق السعودية

وتشمل تلك المناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

حالة الطقس على الشرقية

حالة الطقس على الرياض

حالة الطقس على القصيم

حالة الطقس على المدينة المنورة

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

كما توقع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

أيضا ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.