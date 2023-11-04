شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار غزيرة على 8 محافظات في جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان مصحوبة برياح شديدة، وصواعق رعدية، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات أبو عريش وأحد المسارحة، وصبيا، والطوال، وضمد، وصامدة، وصمد، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

طقس المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأشار إلى أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة، وزخات من البرد على أجزاء من عدة مناطق.

حالة الطقس على مناطق السعودية

وتشمل تلك المناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.