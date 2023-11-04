السعودية | “المرأة بالإسلام”.. رئيسة وزراء بنغلاديش تزور المملكةَ غدًا وتلتقي وزيرَ الخارجية ومسؤولين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تزور المملكةَ العربية السعودية ، غدًا الأحد، رئيسةُ وزراء بنغلاديش، شيخة حسينة واجد؛ للمشاركة في المؤتمر الدولي حول “المرأة في الإسلام”، الذي سيُعقد في جدة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري.

ومن المقرَّر أن تلتقي رئيسة وزراء بنغلاديش، خلال زيارتها، بالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ووزير الخارجية السعودي، بالإضافة إلى شخصيات أخرى ومسؤولين؛ وفقًا لتقارير بنغلاديشية.

وقد أشادت بنغلاديش بدور المملكة العربية السعودية في استضافة هذا المؤتمر الدولي، فيما تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات بين المملكة وبنغلاديش، وتعزيز التعاون في مجالات مختلفة بين البلدين.