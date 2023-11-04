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السعودية | “المرأة بالإسلام”.. رئيسة وزراء بنغلاديش تزور المملكةَ غدًا وتلتقي وزيرَ الخارجية ومسؤولين

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تزور المملكةَ العربية ، غدًا الأحد، رئيسةُ وزراء بنغلاديش، شيخة حسينة واجد؛ للمشاركة في المؤتمر الدولي حول “المرأة في الإسلام”، الذي سيُعقد في جدة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري.

ومن المقرَّر أن تلتقي رئيسة وزراء بنغلاديش، خلال زيارتها، بالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ووزير الخارجية السعودي، بالإضافة إلى شخصيات أخرى ومسؤولين؛ وفقًا لتقارير بنغلاديشية.

وقد أشادت بنغلاديش بدور المملكة العربية السعودية في استضافة هذا المؤتمر الدولي، فيما تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات بين المملكة وبنغلاديش، وتعزيز التعاون في مجالات مختلفة بين البلدين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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