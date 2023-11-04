السعودية | «إحسان»: 4.67 مليار ريال إجمالي التبرعات حتى الآن.. واستفادة 4.9 مليون شخص

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - منصة إحسان

الخليج 365 - متابعات

كشفت المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) وصول إجمالي التبرعات عبر المنصة إلى 4,674,448,967 ريالا حتى الآن، حيث استفاد 4,908,675 شخصاً من البرامج الخيرية والتنموية، فيما بلغ عدد عمليات التبرع 88,777,241 عملية.

وأكدت المنصة أن جميع حالات «تيسّرت» التي تعرض فرص التبرع للمواطنين المعسرين ممن أثقلت كواهلهم الديون وصدر بحقهم أمر تنفيذ قضائي من المحكمة، تتم إضافتها إلى المنصة بشكل تلقائي ودوري متى ما انطبقت عليها شروط الاستحقاق والدعم المعتمدة من اللجنة الإشرافية، مفيدة بأنه لا يمكن الوصول لموقع المنصة حالياً من خارج السعودية.

وشددت «إحسان» على أنه لا يمكن إنشاء حملة تعود تبرعاتها لجهة معينة أو فرصة محددة، ويمكن للشخص التواصل مع الجمعيات أو الجهات الرسمية ذات العلاقة بطلبه، مشيرة إلى أن المنصة تعمل مع الجهات والجمعيات المعتمدة، ولا تتعامل مع الأفراد بشكل مباشر، ويمكن معرفة الجمعيات المعتمدة لدى منصة إحسان من خلال الرابط التالي: https://ehsan.sa/dashboard/regions.