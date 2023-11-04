السعودية | موقف عربي لا يهتز.. السعودية و5 دول تبحث مع “بلينكن” وقف الحرب على غزة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن موقف عربي لا يهتز.. السعودية و5 دول تبحث مع “بلينكن” وقف الحرب على غزة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات يعقد وزراء خارجية كل من السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر وفلسطين، اجتماعاً تنسيقياً، اليوم السبت، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في العاصمة الأردنية عمّان، في سياق الجهود العربية المستهدفة للتوصل إلى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن موقفاً عربياً “موحداً لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة” سيُنقل إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اجتماعٍ يشارك فيه وزراء خارجية 6 دول عربية في العاصمة الأردنية عمّان اليوم السبت.

وأضاف عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً): “ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية، وأولوية دخول المساعدات، ولا للتهجير، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هي الحل”.

وكانت “الخارجية” المصرية قد ذكرت في بيان سابق، أن الاجتماع يهدف إلى “تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع”،

وكشف المتحدث باسم “الخارجية” المصرية، أن الاجتماع العربي سوف يعقبه لقاء للوزراء العرب مع وزير الخارجية الأمريكي “يستهدف نقل الموقف العربي بشكلٍ متكاملٍ وموحّد”.

وقبلها، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن السفير سفيان القضاة، إن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزراء خارجية: المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيعقدون اليوم السبت اجتماعاً تنسيقياً في سياق جهودهم المستهدفة للتوصل إلى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وما تسبّبه من كارثة إنسانية.

وذكر أن الوزراء سيعقدون بعد ذلك اجتماعاً مشتركاً مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يؤكّدون خلاله الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكلٍ فوري وعاجلٍ للقطاع، ويبحثون مع “بلينكن” كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدّد أمن المنطقة برمتها.

الهدنة الإنسانية

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الهدنة الإنسانية يمكن أن تكون آلية حاسمة لحماية المدنيين مع تمكين إسرائيل من هزيمة حماس، مضيفاً أن الهدنة موضوع مهم للمناقشة مع القادة الإسرائيليين في اجتماعاته اليوم الجمعة.

وفي حديثه للصحافيين في تل أبيب، أضاف “بلينكن” أن الهدنة الإنسانية ستساعد على وصول مزيدٍ من المساعدات إلى غزة، وتساعد الدول على تحقيق هدف إطلاق سراح الرهائن، لكنه قال إن التفاصيل الدقيقة لذلك لا تزال بحاجة إلى تسوية.