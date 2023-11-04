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السيول تداهم إحدى المناسبات .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع مرئي لمداهمة السيول لإحدى المناسبات، في أحد مناطق المملكة، وظهر في المقطع مجموعة من الرجال والشباب وهم يجلسون، ومياه السيول تجري من تحت أرجلهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع بشكل كبير، وعبر البعض عن حزنه على حالهم، فيما مزح آخرون على المقطع.

وكانت الإدارة العامة للدفاع المدني قد شددت على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، من مناطق جريان السيول، وتجمع برك الأمطار، حيث أنها أماكن شديدة الخطورة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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