شكرا لمتابعة خبر عن السيول تداهم إحدى المناسبات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع مرئي لمداهمة السيول لإحدى المناسبات، في أحد مناطق المملكة، وظهر في المقطع مجموعة من الرجال والشباب وهم يجلسون، ومياه السيول تجري من تحت أرجلهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع بشكل كبير، وعبر البعض عن حزنه على حالهم، فيما مزح آخرون على المقطع.

وكانت الإدارة العامة للدفاع المدني قد شددت على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، من مناطق جريان السيول، وتجمع برك الأمطار، حيث أنها أماكن شديدة الخطورة.