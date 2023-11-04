بحرية الاحتلال الإسرائيلي تدمّر 14 مركب صيد قبالة شواطئ رفح جنوب قطاع غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 نوفمبر 2023, 10:35 صباحاً

دمّرت الزوارقُ الحربية الإسرائيلية 14 مركبَ صيدٍ فلسطينيًّا قبالة شواطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت نقابة الصيادين الفلسطينيين بأن النيران اشتعلت في 14 مركبَ صيدٍ فلسطينيًّا قبالة شواطئ مدينة رفح، بعد استهدافها من قبل بحرية الاحتلال الإسرائيلي بعدة قذائف. وذكرت أن مئات مراكب الصيد الفلسطينية دمّرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في منطقة ميناء مدينة غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع المستمرّ لليوم الـ29 على التوالي.

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