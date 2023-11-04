انت الان تتابع الدفعة الـ13.. 50 شاحنة مساعدات تعبر رفح نحو غزة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

عبرت، صباح اليوم، الدفعةُ رقم 13 من المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، المكونة من 50 شاحنة محملة بالمساعدات من معبر رفح المصري باتجاه معبر العوجة؛ تمهيدًا لدخول القطاع.

وبلغ إجمالي شاحنات المساعدات التي تسلمها الهلال الأحمر الفلسطيني "421"، تحتوي على أغذية ومياه وأدوية ومستلزمات طبية، بينما لم يسمح بإدخال الوقود إلى القطاع حتى الآن.

ومن المرتقب "وفق سكاي نيوز عربية" وصول قافلة مساعدات إنسانية مصرية جديدة في وقت لاحق من اليوم السبت إلى العريش، مقدمة من بنك الطعام المصري، تضمُّ "120" شاحنة محملة بنحو ألفَيْ طنّ من المواد الغذائية تكفي قرابة "150" ألف أسرة.

ويواصل مطارُ العريش المصري استقبالَ المساعدات الإغاثية المحمولة جوًّا لنقلها إلى غزة، وبلغ إجمالي الطائرات التي وصلت العريش منذ 12 أكتوبر حتى الآن 74، حملت ما يزيد على "1650" طنًّا من المساعدات الغذائية والدوائية.

ويستمرّ فتح معبر رفح في الاتجاه القادم من غزة إلى مصر لليوم الرابع على التوالي لإجلاء الجرحى ومزدوجي الجنسية؛ حيث تمّ توزيع أكثر من 80 جريحًا فلسطينيًّا على مستشفيات شمال سيناء وبورسعيد والقاهرة لتقديم الرعاية الطبية لهم.

ومن المقرَّر وصول وزير الصحة المصري، السبت، إلى شمال سيناء لزيارة الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات، ومتابعة انتظام الخدمات العلاجية المقدمة لهم.

وتجاوز عددُ الرعايا الأجانب الذين عبروا الحدود المصرية حتى الآن، "1100" شخص على الأقل من جنسيات مختلفة، في إطار خطة لإجلاء 7 آلاف أجنبي من قطاع غزة.

في المقابل: من المقرّر أن يبدأ إجلاء المصريين من غزة، اليوم، ويستعدّ 50 مصريًّا على الأقل لمغادرة غزة نحو الجانب المصري من المعبر.

وتعمل الفرق الطبية في إدارة الحجر الصحي بمعبر رفح المصري، على توقيع الكشف الطبي على كافة المغادرين قبل دخولهم الأراضي المصرية، إضافة إلى تطعيم عشرات الأطفال بلقاحات شلل الأطفال والحصبة والنكاف.