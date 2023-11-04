"الرقابة على المنشطات" تقرّر وقف لاعب الهلال لألعاب القوى عمر هوساوي 4 سنوات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 نوفمبر 2023, 11:02 صباحاً

أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قراراً تأديبياً بإيقاف اللاعب عمر هوساوي؛ لاعب ألعاب القوى بنادي الهلال لمدة 4 سنوات. وتمثل الانتهاك في وجود عناصر محظورة أو نواتجها الأيضية أو الآثار الدالة عليها في العيّنة التي أُخذت من اللاعب، والمادة المحظورة هي Darbpoetin وهي من المجموعة ع2 "هرمونات الببتايد"، وهي مواد محظورة رياضيًا أثناء وخارج المنافسات الرياضية وفقًا لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية للمنشطات. وقد تنازل اللاعب عن حقه في فتح وتحليل العيّنة B، وقامت اللجنة بإتاحة الفرصة للاعب في حضور جلسة الاستماع، وتقرّر حظر اللاعب من المشاركة في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية وعودته للتدريب تكون خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم الأهلية. وتمّ منح اللاعب الحقوق المتعلقة كافة بالاستئناف وتمّ إشعاره والاتحاد السعودي والدولي لألعاب القوى بهذا الإجراء والعقوبة الصادرة لاعتماد تنفيذها.

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