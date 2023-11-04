انت الان تتابع "الأونروا" تعلن مقتل 72 من كوادرها في العدوان الإسرائيلي على غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 نوفمبر 2023, 11:04 صباحاً

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن 72 من كوادرها قُتلوا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 29 على التوالي. وأكدت "الأونروا" أن هذا العدد هو أكبر عدد يُسجَّل في عُمال الأمم المتحدة في وقتٍ قصيرٍ من النزاع، لافتة إلى أن 50 مؤسسة تابعة لها تعرَّضت للضرر بفعل القصف الإسرائيلي، منها مدارس ومراكز لجوء لجأ إليها مئات النازحين والمنكوبين بفعل القصف الإسرائيلي المكثّف على قطاع غزة. وبيّنت أن الوضع الإنساني والصحي في مراكز الإيواء التابعة لها صعبٌ للغاية، في ظل شح الغذاء والمياه والرعاية الصحية للنازحين.

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