انت الان تتابع انطلاق الاجتماع الوزاري العربي مع "بلينكن" في العاصمة الأردنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انطلقت، اليوم، أعمالُ الاجتماع الوزاري العربي مع وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" في العاصمة الأردنية عمّان.

ويعقد وزراءُ خارجيةِ كلٍّ من: السعودية، ومصر، والأردن، والإمارات، وقطر، وفلسطين؛ اجتماعًا تنسيقيًّا، اليوم السبت، مع "بلينكن"، في عمّان، في سياق الجهود العربية المستهدفة للتوصل إلى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد: إن موقفًا عربيًّا "موحّدًا لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة"، سيُنقل إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اجتماعٍ يشارك فيه وزراء خارجية 6 دول عربية في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم السبت.

وأضاف عبر منصة "إكس" "تويتر سابقًا": "ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية، وأولوية دخول المساعدات، ولا للتهجير، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة؛ هي الحل".