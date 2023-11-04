انت الان تتابع "إبادة بالطريقة النازية".. رئيس كولومبيا يفضح جرائم إسرائيل ويخبر "بادين" بالمذبحة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 نوفمبر 2023, 11:12 صباحاً

وصف رئيسُ كولومبيا غوستافو بيترو، الغارةَ الإسرائيلية التي استهدفت سيارة إسعاف في قطاع غزة بزعم استخدامها من قبل حركة "حماس"؛ بأنها "جريمة حرب جديدة". وكتب "بيترو"، عبر شبكة "إكس"، تعليقًا على نبأ اعتراف إسرائيل بضرب منطقة مستشفى "الشفاء": "جريمة حرب جديدة. أخبرت الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه إذا استمرّت المذبحة، وتم تدمير القانون الدولي في العالم، فلن يبقى للبشرية إلا الهمجية وتدمير الديمقراطية". وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل، تعليقًا على أحداث غزة: إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وحشية على أساس يومي "وتقوم بإبادة السكان على الطريقة النازية"؛ وفق ما نقلت "روسيا اليوم". وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن شعوره بـ"الرعب" جراء قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف موكب لسيارات الإسعاف في قطاع غزة، أمس الجمعة. والاثنين، قرّرت كولومبيا استدعاء سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بشأن "المذبحة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضدّ الشعب الفلسطيني بقطاع غزة"؛ حسب الرئيس بيترو. قبل ذلك بأسبوعين، استدعت الخارجيةُ الإسرائيلية سفيرةَ كولومبيا في تلّ أبيب "مارغاريتا منخاريز"، لـ"توبيخها"، بسبب تصريحات بيترو بشأن الحرب على غزة، والتي شبّه فيها تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي "يواف غالانت" بخطاب النازيين عن اليهود في عهد الحرب العالمية الثانية. بدوره هدّد بيترو بقطع علاقات بلاده مع إسرائيل.

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