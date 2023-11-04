تراند اليوم : مسؤول "أميركي" يكشف تحولا في خطة إسرائيل بشأن حرب غزة خلال الأيام المقبلة.. ويعلق على إمكانية وقف إطلاق النار

صحيفة الخليج 365: توقع مسؤول أميركي مرحلة جديدة من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في الأيام المقبلة، حيث تقلص الأولى غاراتها الجوية وتركز على عملية برية شاملة.

وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه ، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتوقع أن تشهد الحملة الجوية الإسرائيلية "انخفاضا عما رأيناه"، بالإضافة إلى "المزيد من التركيز التكتيكي على الأرض". حسب شبكة "سي إن إن".

وأضاف: "تهدف الحملة إلى تطهير الشبكة الواسعة من الأنفاق تحت الأرض، التي تعمل حماس من خلالها".

وردا على سؤال حول الوقت الذي قد تشعر به إدارة بايدن أنها مضطرة للدعوة إلى وقف إطلاق النار، قال المسؤول إنه "نظرا لحجم وطبيعة هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، فإن وقف إطلاق النار ليس مناسبا".

وأضاف: "وقف إطلاق النار ليس في الحقيقة الكلمة التي يجب استخدامها".