تراند اليوم : تطرد الدهون من الجسم.. "أخصائية" تكشف أفضل الأطعمة للقلب والأوعية الدموية

صحيفة الخليج 365 : كشفت أخصائية أمراض القلب، الدكتورة آنا بيريوكوفا، المواد الغذائية المفيدة للقلب والأوعية الدموية.

وقالت خلال حديثها إلى Gazeta.Ru: "يمكن تناول الزيوت النباتية يوميا، مثل زيت الزيتون والذرة وعباد الشمس وفول الصويا لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

وتابعت بيريوكوفا: "هذه الزيوت تحتوي على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، التي تعتبر ضرورية للحفاظ على صحة جدران الأوعية الدموية والقلب".

وأضافت يجب الإكثار من تناول الأسماك لأنها مصدر مهم لزيت السمك، كما أنها غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة والبروتين.

وزادت: "أكثر الأسماك الدهنية فائدة هي الرنجة والماكريل والسلمون لذلك يجب تناول السمك 1-2 في الأسبوع، لمنع المخاطر المرتبطة بتطور تصلب الشرايين".

وقالت أخصائية أمراض القلب: "يجب حصول الجسم على الكمية اللازمة من البروتين الحيواني - اللحوم والدواجن، والنباتي - العدس والحمص والبازلاء".

واختتمت: "لابد أن يحصل الجسم على كمية كافية من الألياف الغذائية الموجودة في خبز الحبوب الكاملة والخضار والفواكه والحبوب، التي تعمل كالفرشاة في الأمعاء وتطرد فائض الدهون من الجسم".