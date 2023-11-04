شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. ضبط 16695 مخالفاً لأنظمة الإقامة وأمن الحدود بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 11 حتى 17 / 4 / 1445هـ، الموافق من 26 / 10 حتى 1 / 11 / 2023م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 16695 مخالفًا، منهم 10518 مخالفًا لنظام الإقامة، و3953 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2224 مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 783 شخصاً 57% منهم يمنيو الجنسية، و42% إثيوبيو الجنسية، و1% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 32 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثاً: تم ضبط 18 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 49890 وافداً مخالفًا، منهم 42358 رجلاً، و7532 امرأة.

خامسًا: تم إحالة 43535 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1995 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8603 مخالفين.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بالاتصال على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.