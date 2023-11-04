شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة الأعلى.. هطول أمطار على 9 مناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن مكة المكرمة تصدرت أعلى معدل لكميات الأمطار بلغت 74.4 ملم في طريق الكر، و32 ملم في متنزه سيسد بمحافظة الطائف، تلتها منطقة حائل بتسجيل 25.6 ملم في قرية عقدة.

وسجّلت 60 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، هطول كميات متفاوتة من الأمطار في 9 مناطق الجمعة.

هطول الأمطار على مناطق السعودية

وأشار تقرير الوزارة إلى أن المحطات رصدت هطول أمطار في مناطق، الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، حائل، جازان، الباحة.

وأوضحت أن الرياض سجلت 18 ملم في البطين و14 ملم في روضة السبلة بمحافظة الزلفي، بينما سجلت منطقة المدينة المنورة 7.2 ملم في الهجرة، و7.4 ملم في محافظة خيبر.

وسجلت منطقة القصيم 15.6 في أم حزم - الشماسية، و12.4 في محافظة عنيزة، بينما سجلت المنطقة الشرقية 19.8 ملم في رأس تنورة، و13.6 في الدمام.

طقس السعودية

بينما سجلت منطقة عسير 24 ملم في محافظة المجاردة، و21.2 ملم في حميد العلايا - محافظة محايل.

وفي منطقة جازان سجلت محطات الرصد 6 ملم في بلغازي في محافظة العيدابي.

وفي منطقة الباحة سجلت 6.4 ملم في محافظة المخواة، و2 ملم في مطار الباحة في محافظة العقيق.