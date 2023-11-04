انت الان تتابع تعاون بين "الإذاعة والتلفزيون" و"الإحصاء" لوضع إطار عام للأنشطة المشتركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وقّعت هيئةُ الإذاعة والتلفزيون والهيئة العامة للإحصاء، مذكرةَ تعاون مشترك تستهدف رفع مستوى التعاون بينهما، وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال اختصاصاتهما، ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة.

وقد مثّل الجانبين كلٌّ من: الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، ورئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري.

وشملت الاتفاقيةُ عدةَ مسارات؛ منها تبادل الدعم والخبرات الفنية والعلمية بحسب اختصاص كل طرف، والتعاون لتنفيذ المسوح الإحصائية التي تختصّ بتوفير البيانات الإحصائية والمؤشرات الخاصة بالسوق الإعلامي والإعلاني، ونسب المشاهدة، ومدى رضا المشاهدين، إلى جانب تبادل المشورة في مجال اختصاصاتهما، بما في ذلك البحوث والدراسات، وفتح المجال لمنسوبي الطرفين للمشاركة في حضور الدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل التي يعقدها كل طرف.

وأكد الحارثيّ أن هذه الاتفاقية تؤكّد أهمية التكامل بين الجهات الحكومية التي تنعكس إيجابيًّا على نجاح العمل المشترك، بجانب دعمها لاستراتيجية الهيئة في تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى، بما يواكب عملية التطوير والتغيير التي تمرّ بها الهيئة.