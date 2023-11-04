"هوساوي" يحصد برونزية الماستر في بطولة العالم لكمال الأجسام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 نوفمبر 2023, 12:38 مساءً

حقّق لاعبُ المنتخب السعودي لكمال الأجسام رمضان هوساوي، الميداليةَ الذهبية لفئة "الماستر" ضمن بطولة العالم لكمال الأجسام المقامة حاليًّا في مدينة سانتا سوزانا الإسبانية، وتستمرّ حتى الـ6 من نوفمبر الجاري. وفي نفس الفئة حقّق زميلُه ماجد أبو الرحى، المركزَ الخامس، ليواصل الأخضر تحقيق الإنجازات في البطولة العالمية التي استهلّها هتان بخاري بتحقيق المركز الثالث وبرونزية فئة "مسكلر فيزيك"، ونال زميلُه نايف الباشا المركزَ السادس عالميًّا في نفس الفئة، فيما حقّق حمدان الغامدي في اليوم الثاني الميداليةَ الذهبية لفئة "ماسكلر فيزيك". وفي نفس الفئة حقّق سعد بن هاشم المركزَ الرابع، ونال إبراهيم الناجم المركزَ السادس على مستوى العالم.

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