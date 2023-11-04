انت الان تتابع مباريات السبت بدوري "روشن".. صافرة "إكوادورية" تضبط مواجهة النصر والخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 نوفمبر 2023, 12:45 مساءً

كشف الاتحادُ السعودي لكرة القدم عن طواقم التحكيم التي ستتولّى قيادة مباريات يوم السبت من الجولة الثانية عشرة لمنافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024. وعيّن الاتحادُ طاقمًا من أمريكا الجنوبية لإدارة مباراة النصر والخليج المقرّرة على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض، عند تمام الساعة التاسعة مساءً. وسيتولّى الحكمُ الدولي الإكوادوري "جييرمو جيريرو"، قيادةَ المباراة حكمًا للساحة، على أن يعاونه مواطناه "خوان أغيار مساعد أول، ودينيس جيريرو مساعد ثانٍ"، فيما سيشرف "كارلوس أورب" على غرفة الفيديو، بمساعدة من الحكم السعودي "هشام الرفاعي". وسيقود "سامي الجريس" مواجهةَ فريق أبها مع ضيفه الأخدود، بمساعدة من "محمد الشهري"، و"بليغ آل رمضان"، في حين ستكون غرفة الفيديو تحت إشراف "تركي هشلان"، بمساعدة من "سامي العرفج". أما لقاء الاتفاق ونظيره الرائد، فسيديره "ماجد الشمراني"، ويعاونه كلٌّ من" عمر الجمل، وعلي العلي"، فيما سيتولّى "محمد السماعيل" إدارةَ غرفة الفيديو، بمساعدة من "بدر الشمراني".

كانت هذه تفاصيل خبر مباريات السبت بدوري "روشن".. صافرة "إكوادورية" تضبط مواجهة النصر والخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.