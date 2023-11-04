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تراند اليوم : بالفيديو..قيادي في حماس: الأنفاق في غزة بنيت لحماية مقاتلي الحركة .. وحماية المدنيين مسؤولية الأمم المتحدة!

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صحيفة الخليج 365: قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق، إن الأنفاق في غزة بنيت لحماية مقاتلي حماس وليس لحماية المدنيين.

وأوضح أبو مرزوق، خلال مقابلة تلفزيونية:"حماية المدنيين في غزة مسؤولية الأمم المتحدة وإسرائيل وفقا لاتفاقية جنيف الدولية".

وتابع: شيدنا الأنفاق لأننا لا نملك ما ندافع به عن أنفسنا من القتل والاستهداف، وهذه الأنفاق من أجل حماية أنفسنا من الطائرات، لافتا: قطاع غزة به أكثر من 75% لاجئين وهم مسؤولية الأمم المتحدة وإسرائيل، و يجب أن يقدم لهم كل الخدمات وهم تحت الاحتلال.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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