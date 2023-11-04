شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك بالاجتماع التنسيقي العربي لمناقشة أوضاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع التنسيقي العربي، المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم السبت، وذلك لتنسيق الجهود للتوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية.

وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها، ودور المجتمع الدولي الملح للاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف العمليات العسكرية في تلك المنطقة، بما يسهم في حقن دماء المدنيين العزّل، وإيجاد حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

حضر الاجتماع، صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالله بن خالد الكبير، مساعد مدير الإدارة العامة لتخطيط السياسات، وسعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف السديري، وسعادة مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

ويضم الاجتماع نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر، ومصر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ومن المقرر أن يعقد الوزراء بعد الاجتماع التنسيقي اليوم اجتماعاً مشتركاً مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يؤكدون خلاله الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع ويبحثون مع بلينكن كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.